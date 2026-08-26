Pięć kolejnych F-35 leci do Polski. Flota Husarzy rośnie
Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, ogłosił, że do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku z Teksasu zmierza pięć kolejnych samolotów F-35. "Za kilkadziesiąt godzin w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku będą przywitane. Będą wchodzić do służby jak najszybciej.Portal_Obronny
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 80
- Odpowiedz
Komentarze (80)
najlepsze
Za grosz wstydu nie ma ten człowiek.
https://defence24.pl/sily-zbrojne/kosiniak-kamysz-zakup-f-35-powinien-zostac-odlozony
W roku 2020 większość polskiego wojska to dalej sowiecki pudrowany sprzęt. Nie rozumiem komentarza, kiedy te słowa dalej mają wiele racji że wojsko polskie nie może kupować tylko najdroższego sprzętu kosztem innych potrzeb.
O co wam ludzie chodzi, to jest na prawdę konkret dla obronności kraju.
Nie ważne, czy wstęgę przetnie Kamysz, Mariusz, czy Antek
Komentarz usunięty przez moderatora
@PanCzajstow: Nie. Budżet trzeba wydać co do grosza im drożej tym lepiej.
#bekazkonfederacji