Miał dostać luksusowy zegarek. Skarbówka może zażądać 129 tys. zł podatku:)
Mówiłem, że była koperta. Była, ale w formie zegarka. Piesiewicz, jak informują media, miał otrzymać od szefa Zondakrypto czasomierz wart 172 tys. zł. Piesiewicz twierdzi, że oddał gotówkę za zegarek. Niezależnie od tego, jaką wersję wydarzeń przyjmiemy, szef PKOL powinien rozliczyć się ze US.Hahaharry
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Komentarze (11)
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serio oni mysla, ze na takim farmazonie ktokolwiek na nich bedzie glosowac? to jest poziom Muranskiego
I po c--j wprowadzasz ludzi w błąd - Urząd Skarbowy mu nic nie zrobi, gdyż;
No i słowo przeciwko słowu;)