wielka lawina zabija setki ludzi
Komentarze (32)
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https://www.reddit.com/r/ThatsInsane/comments/1vyt9ae/cctv_footage_of_the_terrifying_flash_flood_at/
https://www.reddit.com/r/Amazing/comments/1vyu6av/cctv_captures_the_terrifying_moment_a_massive/
https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1vyvhdc/a_devastating_flash_flood_surges_through_nepals/
https://www.reddit.com/r/NepalSocial/comments/1vyn34n/massive_flood_in_rasuwa_of_nepal_from_tibet_side/
https://www.reddit.com/r/CatastrophicFailure/comments/1vyt5vo/flash_flood_in_nepal_26_august_2026/
https://www.reddit.com/r/TerrifyingAsFuck/comments/1vypkac/a_whole_village_wiped_out_by_flash_flood_today_in/
[*] Wieczne Odpoczywanie... Szkoda Ludzi
Kisne zawsze gdy widze tą ich agresje w komentarzach i wytykanie kto gdzie nielegalny, kto tam jest a nie jest tybetańczykiem, jakim prawem chińczycy, do tego hindusi z pretensjami xD A w Europie złego słowa powiedzieć nie można i
Ale postawić sobie dom za ostatnie pieniądze na naturalnym biegu rzeki w j------h górach to trzeba już nie być debilem to... to... nawet starzy aborygeni nie znają takiego stanu głębokiej głupoty xD