Skrzyżowanie zamknięte? TO POJADĄ CHODNIKIEM!
Zamknięta droga, to kierofcy jadą chodnikiem. Nawet karetka. I jeszcze mają pretensje do zwracającego im uwagę gościa.LudzieToDebile
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Zamknięta droga, to kierofcy jadą chodnikiem. Nawet karetka. I jeszcze mają pretensje do zwracającego im uwagę gościa.LudzieToDebile
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Komentarze (46)
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Komentarz usunięty przez moderatora
@kayo: po bułki do pracy z dzieckiem
Komentarz usunięty przez moderatora
@LudzieToDebile: nie są za niskie tylko nikt ich nie wystawia praktycznie i tu jest problem.
@LudzieToDebile: ale nie możesz ustalić mandatu na poziomie 10k pln ani 5k pln. Już teraz mamy jedne z najwyższych mandatów w EU i co to dało? Ano nic bo nikt ich nie wystawia. Nawet jak zgłosisz, to jest info, że dano pouczenie i tyle.
@piotr-glabik: ale chyba takie sytuacje niweluje prawo o ruchu drogowym i odpowiedni artykuł o tym, że nie można jeździć po chodniku? Szkoda tylko, że tak mało osób się do tego stosuje.
@piotr-glabik: no i jak widać zakazy nic nie dają tylko słupki które i tak potrafią zniszczyć itp. Wracamy zatem do punktu wyjścia. Proponuje montować kamery z automatycznym systemem wystawiania mandatów.
Komentarz usunięty przez moderatora
armia czerwona ruchała co sie da i mamy tego wynik
2+2=4