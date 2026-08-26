Oko Boga- Zobacz co dzieje się na ziemi w danej chwili
Zobacz na żywo co w danej chwili dzieje się na ziemi. Samoloty, pożary, trzęsienia ziemi, ruch wojskowy, satelity, cctv. Projekt byłego dewelopera Google.maxelm2
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Zobacz na żywo co w danej chwili dzieje się na ziemi. Samoloty, pożary, trzęsienia ziemi, ruch wojskowy, satelity, cctv. Projekt byłego dewelopera Google.maxelm2
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Komentarze (2)
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Ostatnio zrobiłem coś takiego praktycznie jednym promptem, a po kolejnym miałem widok z VR