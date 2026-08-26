Kacprzyk szukał pracy w Zakopanem. Tam zawiodły go znajomości.
SOR w Zakopaem nie będzie miał nowego lekarza.mkorsov
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SOR w Zakopaem nie będzie miał nowego lekarza.mkorsov
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Komentarze (20)
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@MichuTop: jaj sobie robisz ? nie ma nawet daty przesłuchania ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Szaraka urwy prawnicze by aresztowali za przerdzewiałego kałacha. Tu nie było ani zatrzymania ani aresztu za podejrzenie szmuglu, użycia, narażenia życia i zdrowia innych. Nawet nie zabezpieczyli, by nikt nie mataczył, nie zacierał