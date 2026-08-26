Do wyborów będzie miał problemik, bo jakakolwiek współpraca to zbyt duże ryzyko, więc go po prostu schowają w cień i będą pied.olic, że niezależna prokuratura bada sprawę i oni muszą poszekac na "wyjaśnienie" sprawy i sądząc po stanie umysłowym ich wyborców, to ta strategia się sprawdzi. A po wyborach zaraz się nim zaopiekują, prokuratura stwierdzi, że nie było przestępstwa, albo będzie jakaś inna śpiewka, albo rozciągną to na lata i typ wróci Pokaż całość