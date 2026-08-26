Anna's Archive jest winna 341 milionów dolarów, ale wciąż działa
Nowojorski sąd zasądził od pirackiej biblioteki cyfrowej ponad 341 milionów dolarów na rzecz wytwórni muzycznych i wydawców, w tym Spotify. Serwis stracił główne domeny i przetrwał atak DDoS, ale nadal działa na domenach zarejestrowanych poza jurysdykcją USA.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- 4
- Odpowiedz
Komentarze (4)
najlepsze
A to nie tak działają strony pirackie, bo nie wiem czy to news, czy reklama serwisu?;)
@WladcaPiachu: Ja wykopuje jako reklamę :D świetna Biblioteka Publiczna polecam!
Nie no to normalne że ataki DDoS idą na biblioteki publiczne i nikt za to hakerom nie płaci :P :P :P
@the-great-reset: mały minus, że bez założenia konta (podania maila) nie przeczytasz/ściągniesz nic...
https://z-library.biz/s?languages%5B%5D=polish a jest tego dużo