Areszt to nie jest kara. Areszt ma na celu: ochronę w przypadku gdy przestępca jest niebezpieczny bądź zabezpieczenie w przypadku mataczenia. W innych wypadkach jeśli wszystkie dowody zostały zebrane, nie ma ryzyka mataczenia, bo dowody są już zabezpieczone to nie powinien być on przedłużany. To patologia polskiego systemu prawnego, że zezwala się na areszty dłuższe niż 3 miesiące, wynika z nieudolności prokuratury. Przed ew. ucieczką można też chronić zestawem innych zabezpieczeń: dozór, Pokaż całość