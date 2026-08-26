7 mln zł za wolność. Były milioner Michał Sapota opuścił areszt
Po jedenastu miesiącach w więzieniu Michał Sapota, prezes HREIT, wyszedł na wolność. Warunkiem było wpłacenie kaucji Elooo biedaki, macie kredyty? Szkoda szkoda, chcecie cos z ejvonu?xyz_xyz
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Komentarze (31)
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Ale raz, że powinno jej na to wystarczyć, a dwa, że w Polsce to w ogóle tak nie działa i pieniądze idą na Skarb Państwa.
To przyzwolenie do przekrętów czy już zachęta?
11 miesięcy w areszcie śledczym (chociaz powinno byc maks 3) i prokuratura nie potrafi zarzutów postawić xDDDD
Ciekawe jaki był koszt prowadzenia tej sprawy przez tyle czasu.
xDDDDD
pozamykać Sąd do ciupy, od dołu do góry!