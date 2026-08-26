Na zabijanie ludzi samochodami jest polityczne przyzwolenie. Tak samo, jak na pogryzienia przez agresywne psy.

Przypomnijcie sobie sprawy, którymi ten rząd potrafił zająć się błyskawicznie. Bezpieczeństwo drogowe do takich nie należy.



Nie godzina ciszy tylko stanie pod domami ministrów, którzy biorą kasę za zapewnianie nam bezpieczeństwa. Stanie do skutku, aż się wezmą do roboty.