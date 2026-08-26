Godzina ciszy na Solnej. Nielegalne wyścigi są chlebem powszednim w Krakowie
Godziną ciszy" mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary sobotniego wypadku przy ulicy Solnej w Podgórzu. Swoją obecnością na mazbeston
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Godziną ciszy" mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary sobotniego wypadku przy ulicy Solnej w Podgórzu. Swoją obecnością na mazbeston
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Komentarze (7)
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Przypomnijcie sobie sprawy, którymi ten rząd potrafił zająć się błyskawicznie. Bezpieczeństwo drogowe do takich nie należy.
Nie godzina ciszy tylko stanie pod domami ministrów, którzy biorą kasę za zapewnianie nam bezpieczeństwa. Stanie do skutku, aż się wezmą do roboty.
@Z_d--y_strzelec:
Ministry zamówią pare suk z glinami w środku i protestujący zostaną spałowani. Nie pamiętasz, jak się protest kobiet skończył?
I BUM problem rozwiązany, nie będzie już wyścigów.