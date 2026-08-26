Euro zastąpi forinta. Polska gotowa na porzucenie złotego?
Budapeszt rzuca wyzwanie prawom makroekonomicznej grawitacji. Choć węgierski deficyt budżetowy straszy rynki, a kraj walczy z kryzysem energetycznym, rząd wciąż celuje w strefę euro do 2030 roku.FXMAG
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Komentarze (140)
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Natomiast zadłużenie strefy euro przy polskiej gospodarce jest kosmiczne, co dodatkowo powoduje, że przyjęcie euro byłoby nieracjonalne
@fervi: XD ty to dobry jesteś ... matka wie że ćpasz?
Stabilność cen: Inflacja w Bułgarii osiągnęła wymagany poziom zbliżony do średniej w UE.
Finanse publiczne: Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz dług publiczny utrzymywały się poniżej wyznaczonych progów (odpowiednio 3% oraz 60% PKB).
Stabilność kursu walutowego: Lew bułgarski był powiązany z euro w ramach mechanizmu ERM II przez wymagany czas.
Długoterminowe stopy procentowe: Wskaźniki te mieściły się w dopuszczalnych limitach
Przyjdzie czas i to pewnie w nie tak odległym czasie, że kraje UE z euro będą wracały do swojej starej, rodzimej waluty.
@miro87: Ale też problemy. Pytanie brzmi czy umiemy sobie z nimi radzić, a patrząc na nasze wskaźniki - średnio
@fervi: Inflacja bardzo nie odbiega od sąsiadów.
Kredyty drogie tak, to wina tylko i wyłącznie uległości wobec Banku Centralnego i Żymian z USA
Czy moglibyśmy sobie lepiej radzić? Oczywiście, ale ogólnie Polscy rządzący są BARDZO ulegli wobec innych wpływów.
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/stefan-kawalec-macron-potrzebuje-odwagi-de-gaullea/
Co się stało we Włoszech
https://twitter.com/BachanskiCezary/status/1663866713086078977?t=WeKPK_K7VzcglMunrURsSA&s=19
a co
wyborcy? czy może uważasz, że wybory zostały sfałszowane?
Znasz jakieś silne państwo w historii świata która leciało na obcej walucie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- mam nadzieję że nie i mam nadzieję że nigdy nie porzuci