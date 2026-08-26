Kiedy w końcu jakiś lekarz okradający państwo - czyli nas wszystkich pójdzie siedzieć? Zwykły obywatel coś ukradnie i to na dużo mniejszą skalę, to pójdzie do więzienia. Nie słyszałem jeszcze o zarzutach karnych dla złodzieja pracującego całą dobę albo posiadającego umiejętność bilokacji ciągnącego pieniądze z kilku etatów.

Dlaczego mamy w kraju święte krowy w postaci lekarzy, prawników, polityków? Czekam na partię, która wprowadzi równość obywateli wobec prawa. Nie ważne czy jesteś lekarzem Pokaż całość