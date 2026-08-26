7,5 tys. godzin pracy i ogromne zarobki, lekarz pełnił w szpitalu pięć funkcji
"7530 godzin pracy w ciągu roku, pięć funkcji w jednym szpitalu i ponad 2 mln zł brutto wynagrodzenia. Tak wyglądała praca Arsalana Azzaddina w Szpitalu Powiatowym w Bielsku Podlaskim w 2025 r. Lekarz pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora, koordynatora SOR-u i lekarza na kilku oddziałach."paramedix
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Komentarze (19)
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365x24=8760 godzin w roku
7530:365=20,63 ---> typ "pracował" 20 godzin na dobę przez 365 dni w roku...
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków
A teraz weź wykaż niegospodarność - NIE MA, bo "NIE MA LEKARZY, panie sędzio, kolego najlepszy, ten oto lekarz mógł uratować Pana mamę za 5 lat!, oddział musi być bo takie zadanie wyznaczył mi samorząd!".
I pyk - zarzut o niegospodarność oddalony, pora na cs`ka.
Kazdy, nawet dobry etat jest limitowany czasem jesli nie oszukujesz jak lekarze wiec jesli traktujesz temat na powaznie to nawet dobry etat odpada a emerytura na starosc to zadna nagroda. Max racjonalny level na FIRE to 40 rok zycia jesli ktos ma
Dlaczego mamy w kraju święte krowy w postaci lekarzy, prawników, polityków? Czekam na partię, która wprowadzi równość obywateli wobec prawa. Nie ważne czy jesteś lekarzem