Ta sama firma dodawała soundtrack do któregoś assassins creeda jako bonus do wydań, który był ripem ich soundracku z torrentów bo oryginały zgubili xD



Generalnie to jest firma, której już chyba każdy kibicuje żeby zdechła bo to jest jak oglądanie kogoś kto za mocno upadł na głowę i słychać ten charakterystyczny oddech agonalny i tylko żal sie zbiera od patrzenia jak sie upokarza, obsikuje, defekuje i generalnie jedynie co można to już Pokaż całość