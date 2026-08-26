Ubisoft wydał Heroes of Might and Magic 3 na Steam i zapomniał załączyć plików
Ubisoft wypuścił Heroes of Might and Magic 3 na Steam, ale najwyraźniej zapomniał o jednym, dość istotnym szczególe. Po pobraniu gry użytkownicy odkryli tylko jeden plik o rozmiarze zaledwie 23,49 KB. Reszty zapomnieli wrzucić. Do zakupu Heroes 3 wciąż najlepiej wybrać GOGjestemjakijestem1212
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Komentarze (83)
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Mnie to już nawet nie kodujta tylko od razu sprzedawajta.
href="C:/Users/sheorhe/Desktop/file.zip"
@Mamut: słowo klucz
open
mozesz tutaj https://github.com/OpenTTD/OpenTTD zgłosić problem i ktoś go naprawi, albo mozesz sam to zrobic jesli umiesz
Oj młody młody.
Generalnie to jest firma, której już chyba każdy kibicuje żeby zdechła bo to jest jak oglądanie kogoś kto za mocno upadł na głowę i słychać ten charakterystyczny oddech agonalny i tylko żal sie zbiera od patrzenia jak sie upokarza, obsikuje, defekuje i generalnie jedynie co można to już