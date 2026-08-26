znowu agresywny kundel
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Polacy lubią być mordowani rozpędzonymi samochodami i agresywnymi psami. Nie wiedzieliście? ( ͡º ͜ʖ͡º)
@mkorsov: narzuć im podatek i ubezpieczenie zaraz większość kundli skończy przywiązanych w lesie jak rocznie trzeba będzie wybulić 5k
5-6 rano i zaczyna sie juz ujadanie. Jak to w dzien swira mowil "wolnosc jednych nie moze byc kosztem drugich". Teraz jesli chce sie miec spokoj, to trzeba wypierdzielac do prlowskich blokow, gdzie wiekszosc to emeryci, ktorzy
Nikt normalny nie kupuje ani nie hoduje takich psów. Może niech to będzie przestroga.
Oprócz tego powinien być ostracyzm społeczny i ogólnie zakaz hodowli psów w tym typie
ZIEW. Oczywiście, że było można. Nie brać psa mordercy do domu. Nie ważne czy był chory, stary, głupi, zaniedbany. Można było po prostu nie brać.
Czy już wiadomo czym ten człowiek rozzłościł pieska?