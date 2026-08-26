Nie wiem co tym polakom się o------o na punkcie psów. Po cholere im te psy? Juz pomijam fakt, ze nie maja warunkow do trzymania tego, nie wspominajac o tym, ze calymi dniami sa w robocie.



5-6 rano i zaczyna sie juz ujadanie. Jak to w dzien swira mowil "wolnosc jednych nie moze byc kosztem drugich". Teraz jesli chce sie miec spokoj, to trzeba wypierdzielac do prlowskich blokow, gdzie wiekszosc to emeryci, ktorzy Pokaż całość