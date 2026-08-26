Były wójt przekopał teren Natura 2000? "Chce pływać kanałem na rybkę"
Kolesiostwo i Polska B w pigułce - były wójt na terenach Natura 2000, bez żadnego pozwolenia, wybudował prywatny, kilkusetmetrowy kanał prowadzący od rzeki do własnej posesjimoze_sie_przyda
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Komentarze (21)
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a rolnicy narzekają
i jeszcze dom 100m2 o wartości 100k xd
chętnie kupię w podobnej cenie
https://www.bip.klwow.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=312&x=138
choć być powinno bo termin już dawno minął
https://mazovia.pl/pl/bip/oswiadczenia-majatkowe/oswiadczenie-majatkowe-piotr-papis.html
Biedy nie ma znalazłem 2
Here we go again. (－‸ლ)
Co konkretnie podlega ochronie na tym konkretnym obszarze Natura 2000?