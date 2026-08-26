Chcecie drugą taką aferkę? Mój sąsiad na wsi wykopał sobie zatoczkę na kajaki i łódki - też na Natura 2000. Wcześniej zasłynął tym, że spuszczał do tegoż jeziora smary, oleje i wodę po myciu że swoich śmieciarek. Facet trochę jak Myćko z Rancza - zna wszystkich, bo wozi śmieci dla gminy od lat.