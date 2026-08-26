Mark Zuckerberg z żoną kupili zamek w Irlandii. Posiadłość ma 178 hektarów
Za hajs ze scamów na Facebooku baluj :)f9JXBEArQ2H4TKl
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Za hajs ze scamów na Facebooku baluj :)f9JXBEArQ2H4TKl
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Komentarze (39)
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[sprawdzić ten komć w 2042r. ]
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To szałas jakiś, a nie zamek, skoro tyle tańszy od łódki. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@marek_s80 ale czemu po żonie jedziesz
Nawet ponad kastą sędziowską Polski.
Oczywiście robi to przez swoją fundację przez co nie musi płacić podatku od wzrostu akcji ( ͡° ͜ʖ ͡°)