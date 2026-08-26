Wyciekły dane 19 mln Polaków. Jakiego zadośćuczynienia mogą się spodziewać?
Dane medyczne nawet 19 mln Polaków mogły wyciec z systemu MyDr. W podobnych sprawach dotąd przyznawano odszkodowania w wysokości od 1 do 3 tys. zł. Sęk w tym, że koszty sądowe mogą przewyższyć potencjalne zadośćuczynienie, co sprawia, że dochodzenie swoich praw będzie nieopłacalne.Skarbiec_Biz
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Komentarze (28)
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a czego się spodziewać w bananowej republice? tutaj 99% ludzi nie dochodzi odszkodowań bo procedowanie swoich praw w wolnych sondach jest droższe niż zasądzone odszkodowania co czyni prawo do nich fikcją.
@ostatni_lantianin: a to przegrany nie płaci tych kosztów?
Więcej pieniędzy na NFZ.
To chyba jest jak komunizm, gdy komunizm nie działa to trzeba więcej komunizmu.
Takiego, że na ich wykradzione dane gównobanki będą udzielać kredytów.
O, takiego:
jeszcze walnięty KSEF gdzie isralem ma w nas wgląd jak w otwartą księdze może po prostu przejdźmy na open source xD