Dane medyczne nawet 19 mln Polaków mogły wyciec z systemu MyDr. W podobnych sprawach dotąd przyznawano odszkodowania w wysokości od 1 do 3 tys. zł. Sęk w tym, że koszty sądowe mogą przewyższyć potencjalne zadośćuczynienie, co sprawia, że dochodzenie swoich praw będzie nieopłacalne.