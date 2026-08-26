Jedno kliknięcie wystarczyło, aby Copilot wysłał twoje maile hakerom
Badacze Varonis znaleźli w Microsoft Copilot lukę CVE-2026-24301, którą wystarczyło aktywować jednym kliknięciem spreparowanego linku, aby wykraść dane z Gmaila, kalendarza czy Dysku Google podpiętych przez OAuth. Microsoft łatał błąd osiem miesięcy, poprawkę wydał dopiero 18 sierpnia.real_scoria
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Komentarze (12)
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Większego gówna wśród AI nie ma.
Pewnie boomer ze mnie ale nie siedzę w tym za bardzo więc nawet nie wiem czy są jakieś lepsze opcje mające funkcje o których napisałem