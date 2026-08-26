Typowa hiena cmentarna. Zrobiła sesje, pewnie dostał zapłatę a teraz wielki problem i szukanie sposobu jak szybko i bezkosztowo dorobić się wielkich pieniędzy. Od każdego udostępnienia powysyła wezwania do zapłaty na łącznie 5 tys. zł, część osób się przestraszy i zapłaci (bo kwota jeszcze dość dobra jak na "święty spokój") i tak to się kręci. Jak sprawa trafi do sądu to sąd powinien ją wyjaśnić w 5 min, obciążyć kosztami i niech Pokaż całość