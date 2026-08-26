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1. Pierwsze primo - jak zaczniesz skupować wszystkie akcje z rynku to kurs zacznie szaleć i ostro przepłacisz2. Drugie primo - nie kupisz wszystkiego bo ktoś może nie chcieć sprzedać3. Trzecie primo - skąd w ogóle założenie, że ktoś od Ciebie kupi 4x drożej? Ludzie to nie debile. Znaczy dobra, ludzie to debile, ale szansa że sprzedaż 4x więcej wszystko jest mała, a jak rzucić na rynek