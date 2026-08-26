Żabka zniknie z giełdy. Couche-Tard chce przejąć 100 procent akcji
Kanadyjski właściciel sieci Circle K ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Żabka Group po 32 złote za sztukę, z premią ponad 30 procent względem średniego kursu z ostatnich sześciu miesięcy. Główni akcjonariusze zobowiązali się już sprzedać ponad połowę głosów, więc spółka opuści warszawską giełdę.real_scoria
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Komentarze (67)
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Znalezisko miało 15 wykopów i 0 komentarzy, gdy pojawiło się na głównej. Nie rozumiem, co trudnego jest tutaj do zrozumienia.
Myślałem, że dorośli ludzie pojmują już koncept upływającego czasu i tego, że w przeszłości coś mogło wyglądać inaczej, niż teraz.
@dzyndzla: sami się w-------i sprzedając ¯\(ツ)/¯
Ale to u mnie (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@tutajsiemylisz: tylko dziesięć? W mojej Żabce przewinelo się dosłownie ze 20 osób przez ostatni rok. Niektórzy byli tylko dwa lub trzy dni. Dlaczego? Przecież ja też pracowałem już od 19 roku życia i nawet w najgorszych robotach typu call center nie było takiej rotacji. Takie coś powinno być regulowane, kontrolowane i karane, bo to już zakrawa o
1. Pierwsze primo - jak zaczniesz skupować wszystkie akcje z rynku to kurs zacznie szaleć i ostro przepłacisz
2. Drugie primo - nie kupisz wszystkiego bo ktoś może nie chcieć sprzedać
3. Trzecie primo - skąd w ogóle założenie, że ktoś od Ciebie kupi 4x drożej? Ludzie to nie debile. Znaczy dobra, ludzie to debile, ale szansa że sprzedaż 4x więcej wszystko jest mała, a jak rzucić na rynek