W najnowszym DLC do Wiedźmina 3 nie będzie rosyjskiego dubbingu
Po uruchomieniu gry automatycznie odpali się dubbing Polski xD Zesrańsko rusków w komentarzach piękne xDMega_Smieszek
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Po uruchomieniu gry automatycznie odpali się dubbing Polski xD Zesrańsko rusków w komentarzach piękne xDMega_Smieszek
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Komentarze (73)
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i jak ruskich w-----a nasz język tak jak mnie język ruskich, to będą nieźle wk......ni
Ja nie wiem dlaczego nie płacą tyle co my lub inne zachodnie kraje, przecież to takie mocarstwo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Oddasz pierwsze co zastaniesz w domu, może być na kredyt" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja tam widzę po prostu frustrację zwykłych ludzi...
...ale akurat tym ludziom brak lokalizacji się po prostu należy. Najlepsze są te komentarze, że do gier nie powinno się mieszać polityki, ale jak ruscy deweloperzy wrzucają do gier politykę prorosyjską, to ci sami ruscy co
*polski