Ej no... nie ma co się oszukiwać. Przecież tak samo sraliby się Polacy jakby z jakiegokolwiek powodu jakaś firma deweloperska zrezygnowała z języka polskiego. I każdy inny naród.

Ja tam widzę po prostu frustrację zwykłych ludzi...

...ale akurat tym ludziom brak lokalizacji się po prostu należy. Najlepsze są te komentarze, że do gier nie powinno się mieszać polityki, ale jak ruscy deweloperzy wrzucają do gier politykę prorosyjską, to ci sami ruscy co Pokaż całość