Australia wyklucza muzykę generowaną przez AI z list przebojów. Nowe zasady ARIA
Australia zdecydowała, że oficjalne listy przebojów mają przede wszystkim nagradzać ludzi. Od końca sierpnia utwory stworzone w całości lub w przeważającej części przez generatywną sztuczną inteligencję nie będą mogły pojawiać się na zestawieniach ARIA Charts ani ubiegać się o najważniejszeSpike-83
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Komentarze (23)
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97% słuchaczy nie rozpoznało muzyki AI w 2025 (badanie Deezer i Ipsos)
Kanye West (Ye)Tyler, The Creator Chris Brown Snoop Dogg 50 Cent Cannibal Corpse Dismember Autopsy Pungent Stench są zbanowamni, mają zakaz wjazdu itd.
więc niech s---------ą
aha mam obywalestwo australijskie, od ponad 20 lat mieszkam w Sydney
Jesteś jak Turek w Niemczech. Będzie całe życie siedział w Germanii i narzekał i mówił jak to jest beznadziejnie i w Turcji lepiej, ale d--y nie ruszy.
Dużo muzyki synthwave ostatnio powstaje z wokalem AI też, szczerze to wcale nie brzmi źle. Słychać, że to nie człowiek śpiewa, ale brzmi przyjemnie.
A jak jakaś gwiazdeczka zerwie się ze smyczy to odcina się ja od mediów i znika.