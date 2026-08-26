To fajnie gdyby jeszcze wykluczyli ten cały big room i electropop, bo to g---o się niczym nie różni ani od siebie, ani od tych wygenerowanych tworów. Taki four on the floor wysryw to jest w stanie stworzyć dosłownie każdy po pierwszym lepszym kursie FL studio, a ktoś doświadczony robi to w max pół godziny. Normalnie nikogo by to nie zainteresowało, dopóki nie zrobi tego Garrix czy inny Guetta, bo wtedy to oczywiście Pokaż całość