Wziąłem FM 21-76, podręcznik przetrwania armii USA i przepisałem go na polskie realia. Wyleciała dżungla i pustynia. Doszło to, czego manual z 1992 nie zna: artyleria i drony, CBRN, OPSEC cyfrowy, zagłuszanie GPS, blackout w bloku i powódź. Może tak powinien wyglądać nasz Poradnik Bezpieczeństwa :)