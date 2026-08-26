W razie Wu poradnik przetrwania / bezpieczeństwa dla cywila w Polsce
Wziąłem FM 21-76, podręcznik przetrwania armii USA i przepisałem go na polskie realia. Wyleciała dżungla i pustynia. Doszło to, czego manual z 1992 nie zna: artyleria i drony, CBRN, OPSEC cyfrowy, zagłuszanie GPS, blackout w bloku i powódź. Może tak powinien wyglądać nasz Poradnik Bezpieczeństwa :)scrooge_ebeenezer
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 67
- Odpowiedz
Komentarze (67)
najlepsze
"Zablokowany? Oddech 4-4-4-4 przez cztery cykle, potem jedno konkretne zadanie."
"05 Jedzenie
Zjedz
- statek, weź ty się opanuj, zjedz lodówkę czy co tam
To chyba po to by całkowicie przestali uruchamiać syreny alarmowe. Gdyby ludzie tak ochoczo wybiegali z plecakiem ucieczkowym po każdym alarmie to Państwo poszłoby się gonić.
Najlepiej żeby ludzie robili to po każdym alercie RCB ( ͡° ͜ʖ ͡°)