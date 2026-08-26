KGHM największym producentem srebra na świecie
Z najnowszych raportów oraz zestawień operacyjnych czołowych spółek wydobywczych wynika jednoznacznie: KGHM Polska Miedź jest obecnie największym producentem srebra na świecie. Polski czempion w spektakularny sposób wyprzedził dotychczasowego globalnego lidera - konsorcjum Fresnillo.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (35)
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Jak sztabki KGHM które może wyglądają jak g---o ale chociaż są drogie xd
@rozmowakontrolowana: szkoda, choć złotą to chyba mamy tylko jedną z Belikiem, więc można by było po prostu zrobić taką srebrną. Ewentualnie z Chopinem, to i w Azji by miała większe zainteresowanie.
https://businessinsider.com.pl/finanse/podatek-od-kopalin-doklada-do-budzetu-wiecej-niz-zakladali-w-rzadzie/czmngjn
"Mexico, China, and Peru are the biggest silver-producing countries in 2026, while top mining companies include Industrias Peñoles, Fresnillo, and Pan American Silver"
@fullmonty: a co jak w Mexico, China i Peru są po dwie firmy zajmujące się wydobyciem srebra i każda z nich wydowbywa 51% tego co KGHM?