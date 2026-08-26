Poseł PiS spotkał się na Ibizie z szefem Zondacrypto
7 sierpnia 2025 r. na hiszpańskiej Ibizie Michał Moskal, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, ostarnak
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7 sierpnia 2025 r. na hiszpańskiej Ibizie Michał Moskal, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, ostarnak
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Komentarze (23)
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Ci ludzie sa odklejeni od rzeczywistosci, sa przekonani o slusznosci swoich dzialan i zyja w poczuciu bezkarnosci. Decyduja o losie milionow ludzi, probujac naginac rzeczywistosc do swoich przekonan. Tak jest od wiekow i na wieki pozostanie.
@tomasz-aleksander-barania macie już wytyczne?
I państwo korzystające z takich narzędzi to niby coś gorszego od zamachów?