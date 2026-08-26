Ciekawe dlaczego Zonda w czasie rządów PiS-u tak intensywnie kręciła się koło pisowców i ich mediów. Czyżby przeczuwała, że pisowcy będą chcieli gdzieś bezpiecznie ukryć ukradzione Polakom pieniądze? No to ukryli. Nikt ich nie znajdzie. ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )