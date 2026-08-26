Cześć!
Jestem stałym bywalcem portalu Czateria (i podobnych platform) od kilkunastu lat. Kiedyś ten portal funkcjonował w miarę normalnie, dziś jednak – niestety – zamienił się w wylęgarnię botów, oszustów i świetnie zorganizowanych grup przestępczych, które żerują na ludzkiej samotności.
Zdecydowałem się przeprowadzić prywatne śledztwo. Przez ostatnie tygodnie, używając przygotowanych środowisk testowych i odgrywając rolę "idealnej ofiary", postanowiłem sprawdzić od środka, jak ci ludzie działają, jak wyciągają dane i w jaki sposób próbują okraść użytkowników.
Wszystkie wnioski, techniki manipulacji oraz zapisy autentycznych rozmów (zanonimizowane ze względów bezpieczeństwa) spisałem w obszernym raporcie w formacie PDF.
Czego dowiesz się z raportu?
- Architektura gangu: Czemu to nie są pojedyncze osoby, tylko korporacje z podziałem na "Zwiadowców", "Budowniczych Zaufania" i bezwzględnych "Domykaczy" (zjawisko tzw. przekazania klawiatury).
- Faza profilowania: Jak sprytnie badają portfel i status majątkowy ofiary pod pozorem miłej rozmowy o samotności.
- Konkretne metody i przykłady rozmów:Metoda na awarię i szybki BLIK (presja czasu, stres, sztuczne dramaty).Metoda na smutną historię (wyłudzanie doładowań i kart podarunkowych).Sextortion (Szantaż intymny) – jak oszuści łączą czat z bazą danych (OSINT) z mediów społecznościowych.
- Metoda na awarię i szybki BLIK (presja czasu, stres, sztuczne dramaty).
- Metoda na smutną historię (wyłudzanie doładowań i kart podarunkowych).
- Sextortion (Szantaż intymny) – jak oszuści łączą czat z bazą danych (OSINT) z mediów społecznościowych.
- Zestaw Przetrwania: Konkretne zasady bezpieczeństwa i protokół awaryjny (co zrobić, jeśli ktoś już wpadł w pułapkę lub padł ofiarą szantażu).
Chciałbym, aby ten materiał dotarł do jak największej liczby osób – zwłaszcza starszych lub samotnych, którzy są najbardziej narażeni na tego typu manipulacje.
Będę wdzięczny za Wasze opinie, komentarze i dyskusję. Uważajcie na siebie w sieci!
Komentarze (84)
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- Udało się :P
pobierz ten PDF xD
komu sie lampka nie zapalila ten pala.
Słodki jeżu, ale dobry zwyrol xD
"Fiona" z czaterii, z którą gadałem jak z najlepszym kumplem dobre kilka miesięcy w okolicy 2005 roku, aż zdecydowaliśmy się na spotkanie na żywo, które okazało się kompletną porażką dla obu stron - jeśli tu jesteś to odezwij się XD Twój ZEFIREK :3
Piszesz, że na podstawie wielomiesięcznego nasłuchu i analizy metadanych, m.in. zmian adresów IP, ustaliłeś strukturę całych grup przestępczych, ich zmiany pracownicze, CRM-y i podział na Scoutów, Trust Builderów, Closerów itd. Tylko skąd
@wujek_zla_rada: Mam dokładnie takie same odczucia.
@Xagog: Wypisz, wymaluj wypok.
@Swir07 nie da się tego sprzedać do jakiegoś portalu?W erze gównianych clickbaitów, wreszcie coś wartościowego.
xD
Kolega nowy na internecie?
Ja doskonale pamiętam reklamy sprzed 20 lat które już wtedy przestrzegały przed czatami ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Nie wiem jak poznac w internecie teraz dziewczyne, chyba sie nie da :)