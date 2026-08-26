Cześć!

​Jestem stałym bywalcem portalu Czateria (i podobnych platform) od kilkunastu lat. Kiedyś ten portal funkcjonował w miarę normalnie, dziś jednak – niestety – zamienił się w wylęgarnię botów, oszustów i świetnie zorganizowanych grup przestępczych, które żerują na ludzkiej samotności.

​Zdecydowałem się przeprowadzić prywatne śledztwo. Przez ostatnie tygodnie, używając przygotowanych środowisk testowych i odgrywając rolę "idealnej ofiary", postanowiłem sprawdzić od środka, jak ci ludzie działają, jak wyciągają dane i w jaki sposób próbują okraść użytkowników.

​Wszystkie wnioski, techniki manipulacji oraz zapisy autentycznych rozmów (zanonimizowane ze względów bezpieczeństwa) spisałem w obszernym raporcie w formacie PDF.

​ Czego dowiesz się z raportu?

​Architektura gangu: Czemu to nie są pojedyncze osoby, tylko korporacje z podziałem na "Zwiadowców", "Budowniczych Zaufania" i bezwzględnych "Domykaczy" (zjawisko tzw. przekazania klawiatury).

​Faza profilowania: Jak sprytnie badają portfel i status majątkowy ofiary pod pozorem miłej rozmowy o samotności.

​Konkretne metody i przykłady rozmów:​Metoda na awarię i szybki BLIK (presja czasu, stres, sztuczne dramaty).​Metoda na smutną historię (wyłudzanie doładowań i kart podarunkowych).​Sextortion (Szantaż intymny) – jak oszuści łączą czat z bazą danych (OSINT) z mediów społecznościowych.

​Metoda na awarię i szybki BLIK (presja czasu, stres, sztuczne dramaty).

​Metoda na smutną historię (wyłudzanie doładowań i kart podarunkowych).

​Sextortion (Szantaż intymny) – jak oszuści łączą czat z bazą danych (OSINT) z mediów społecznościowych.

​Zestaw Przetrwania: Konkretne zasady bezpieczeństwa i protokół awaryjny (co zrobić, jeśli ktoś już wpadł w pułapkę lub padł ofiarą szantażu).

​Chciałbym, aby ten materiał dotarł do jak największej liczby osób – zwłaszcza starszych lub samotnych, którzy są najbardziej narażeni na tego typu manipulacje.