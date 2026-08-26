No i bardzo dobrze. Ja na tym ścieku zostałem zablokowany bo niby „fake konto”, konto które tam mam od 2008? Albo i wcześniej.



Żeby odblokować konto musiałem wykupić na Instagramie „verified” które daje dostęp do supportu i to nie AI a normalnie człowiekiem. Wiedząc, że meta jest pazerna nakłamałem, że startuje za niedługo z ogromną kampanią marketingową, i że mam ogromny budżet od inwestorów ale nie będę w stanie uruchomić reklam na Pokaż całość