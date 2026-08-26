UOKiK znalazł możliwe naruszenia Mety. Sprawę musiał oddać Brukseli
UOKiK wskazał problemy z obsługą zgłoszeń, weryfikacją reklamodawców i biblioteką reklam. Ustalenia przekazał Komisji Europejskiej, bo wobec platform tej skali krajowy urząd nie ma właściwości. Od 2025 r. dostał 125 sygnałów o Mecie.Palinek
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Komentarze (25)
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@nirvikalpasamadhi: Meta to są udziałowcy - powiedz udziałowcom że właśnie stracili miliard przychodów to zobaczysz co się stanie...
Jeżeli zarząd działa na szkodę spółki to jest narażony na odpowiedzialność karną (jeżeli mu udowodnią). Nie ma tak lekko ja ci się
Żeby odblokować konto musiałem wykupić na Instagramie „verified” które daje dostęp do supportu i to nie AI a normalnie człowiekiem. Wiedząc, że meta jest pazerna nakłamałem, że startuje za niedługo z ogromną kampanią marketingową, i że mam ogromny budżet od inwestorów ale nie będę w stanie uruchomić reklam na
W sensie prawy klik > wlasciwosci im nie hula?
Oszuści używają platformy żeby oszukiwać a kasą z oszustw dzielą się z firmą.
Jak to nazwać niż współudział? Jeśli to o 10% dochodów to prawda to wręcz symbioza
@jamajskikanion: Ot, piszą z ostrożności procesowej, żeby nikt przed prawomocnym wyrokiem się nie dowalił.
To kto rządzi na terenie tego kraju? xD I dlaczego nie są to przedstawiciele ludzi wybrani przez Polaków w powszechnych wyborach? Podobno mamy demokrację?
Na X (dawniej: "Twitter") wyświetlają się reklamy tworzone przez AI.
X odrzuca zgłoszenie, że nie ma informacji o AI.
Eh. I co można zrobić z tym scamem?
Nic. Na FB podobnie.
@waldek-gresko: całe g---o znaczymy, patrzmy na to realnie, jesteśmy za małym rynkiem, żeby się przejeli. A jak Bruksela to załatwia, a nakłada na amerykański big tech kary co chwile, to już ich boli