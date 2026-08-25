nawet skala 700k osób do ludzi nie trafia, nie i c--j

ale jakby 700k rocznie zmarło na covid była by panika i wojsko na ulicach, ma covid umrzec poprostu jest zakaz i jest to szok ale jak ludzie umierają z powodu spraw życiowych i lekceważenia chorób to opinia publiczna ma w to w------e



a jeśli już zmusić kogoś do reakcji za te 700k to wystarczy powiedzieć że to kobiet tyle popełnia to wtedy ludzie Pokaż całość