Niemal 2 mężczyzn co minutę odbiera sobie życie!
Z powodu depresji. Z powodu presji, która miażdży. Z powodu natłoku obowiązków, bycia "silnym", "twardym", "niezłomnym". Bo mężczyzna przecież nie powinien płakać. Nie powinien mówić, że ma dość. Nie powinien prosić o pomoc. Bo "nie wypada". Bo "nie jest babą".Tired_
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Komentarze (218)
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Jak tam prawicowy zespół ds. równych praw mężczyzn, założony dla beki przez członków Konfederacji?
ale jakby 700k rocznie zmarło na covid była by panika i wojsko na ulicach, ma covid umrzec poprostu jest zakaz i jest to szok ale jak ludzie umierają z powodu spraw życiowych i lekceważenia chorób to opinia publiczna ma w to w------e
a jeśli już zmusić kogoś do reakcji za te 700k to wystarczy powiedzieć że to kobiet tyle popełnia to wtedy ludzie
@eSUBA94: i to nie samych mężczyzn, ale w tych 700 tys samobójców, 250 tys to kobiety samobójczynie
@roman999: Wszystko zgoda poza tym zdaniem. Powinno brzmieć:
@FeniFikerr: ja czasami mam wrażenie, że wykop to jakaś alternatywna rzeczywistość (－‸ლ)
- Ma dobrze zarabiać
- Ma mieć własne mieszkanie
- Ma mieć dobry samochód
- Ma dobrze wyglądać (190cm, kwadratowa szczeka)
@ArchaicznyTaboret: tylko że to nie jest wieloletni kult tylko natura. Kobiety miały rodzić dzieci, a mężczyźni je chronić i utrzymywać. Mężczyzna który sobie nie radził był problemem i dla kobiet i dla mężczyzn. Teraz otoczka się trochę zmieniła ale zasady pozostają takie same
Wiesz że ten kult ma tyle lat co istnienie homo sapiens i takie zachowania wywodzą się z pierwotnych instynktów, a gdyby nie te instynkty to ludzkość byłaby ślepym zaułkiem ewolucji bo po prostu byśmy wyginęli? Kult siły nigdy nie zginie, chyba że ewolucja za ileś tam tysięcy lat nie będzie już go