Dopiero tej zimy grałem W3 :D W ubiegłym roku zmusiłem się do przejścia W1 - gigantyczna gra jak na tamte czasy ale o bulwa ile chodzenia tam. W2 zaskakująco współczesna rewelacyjna gra :O



Teraz gram remastery Tomb Raider zaczynając od 1 i o bulwa - absolutna perfekcja do słuchania podcastów. A remaster perfekcyjny, 1 przyciskiem w każdym momencie przełączasz się między współczesną grafiką a tą oryginalną - różnice są olbrzymie. No i Pokaż całość