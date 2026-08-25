Wiedźmin 3 doczeka się darmowego remastera! CD Projekt podał datę premiery
Fani Wiedźmina 3 mają kolejny powód, by wrócić do Novigradu, Skellige i Toussaint. Podczas tegorocznego wydarzenia gamescom zapowiedziano nową, odświeżoną wersję jednej z najważniejszych gier w dorobku CD Projektu. Wiedźmin 3: Dziki Gon Remaster trafi do graczy już 29 września, a osoby posiadającekonstar18
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Komentarze (86)
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@Zrupp_Milouda
Co najlepsze to zmieny w tych Skyrimach były wielkości moda, a wszystkie bugi nadal trzeba było naprawiać zewnętrznym dodatkiem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I nie mówię o grafice, bo mam bardzo dużą tolerancję. Mówię o naprawie systemu walki i dodaniu obsługi cholernego pada.
Najlepsi są w tym Chińczycy. Jak w grze nie ma tych ich śmiesznych krzaczków, to zaraz zlecą się jak szarańcza.
Teraz gram remastery Tomb Raider zaczynając od 1 i o bulwa - absolutna perfekcja do słuchania podcastów. A remaster perfekcyjny, 1 przyciskiem w każdym momencie przełączasz się między współczesną grafiką a tą oryginalną - różnice są olbrzymie. No i