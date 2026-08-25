Klasyczny dzień w Londynie?
Ale jakieś zmiany zachodzą, chyba niektórzy mają już dosyć "tolerancji"tomasz-aleksander-barania
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Ale jakieś zmiany zachodzą, chyba niektórzy mają już dosyć "tolerancji"tomasz-aleksander-barania
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Ale wykopie bo mogę chyba ze mi Anka znowu da blokadę za manipulowanie głosami XD
https://swidnica24.pl/2026/08/nagi-prokurator-ze-swidnicy-przed-sadem-dyscyplinarnym-za-nekanie-kobiet/