Zła prawica wprowadziła fimindacje rodzinne. Dobrze, że przegrali wybory bo uczciwie partie ( nie kozystajace z fimundacji rodzinnych) co doszły do większości parlamencie mogą bez trudu złożyć ustawę o likwidacji i zakazie fundacji rodzinnych by nieuczciwi obywatele nie omijali placenia podatków.

Prezydent może zawetował, to fakt ale medialnie przegra swoich wetem w tej sprawie gdyż to bardziej zamożni i bardzo zamożni korzystają z fundacji rodzinnych omijając opłacenie podatków a uderza to wprost Pokaż całość