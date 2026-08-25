Fundacje rodzinne czysta patologia
Miały chronić rodzinne firmy i ułatwiać sukcesję. Po trzech latach fundacje rodzinne stały się także narzędziem agresywnej optymalizacji podatkowej. Państwo próbowało uszczelnić przepisy, politycy sami korzystają z fundacji, a pełny rejestr wciąż nie jest dostępny online.FaleInspiracji
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Komentarze (28)
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@tutajsiemylisz: No byłby głupi gdyby nie korzystał. Rozumiem, że wyborcy KO nie korzystali z pisowskiego 500+ itd?
@tutajsiemylisz: Obowiązkowa służba to niestety konieczność w przypadku konfliktu z krajem jak Rosja. Ty może chcesz żyć pod kacapskim butem jako kremlowski bot, ale u nas w Polsce większość tego nie chce ¯\(ツ)/¯
"Ustawa została przyjęta w 2023 r. głosami zarówno PiS, jak i dużej części opozycji."
PiS z PO to wprowadzili, a Mentzena powiesili ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tzn. idea fundacji była spoko, ale została wypaczona i jednak fajnie by było to zreformować i faktycznie dać furtkę do zmniejszenia obciążeń finansowych dla klasy średniej i niżej
@pyroxar: UoP to współczesna pańszczyzna, ogół społeczeństwa płaci na funkcjonowanie "państwa" a z państwa korzyści czerpią tylko wąskie elity które nie płacą podatków (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
@henk: Raczej będą dojeżdżać spółki bo zrobiły się popularne więc cała elita teraz ucieknie w fundacje rodzinne
Prezydent może zawetował, to fakt ale medialnie przegra swoich wetem w tej sprawie gdyż to bardziej zamożni i bardzo zamożni korzystają z fundacji rodzinnych omijając opłacenie podatków a uderza to wprost
Komentarz usunięty przez autora
Przecież to zgodne z prawem.