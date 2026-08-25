Widać zabory. W Polsce B wszystkie tory prowadzą do Rzymu. Chcesz jechać na zachód? Najpierw na północ do Warszawy. Gdzie Warszawa Zachodnia to największy węzeł w Polsce, w mieście, bez szans na dalszą rozbudowę, zapchany przez niepotrzebny ruch. Gdzie Ukraina, Lublin, Radom, Łódź odciążyło by Warszawe. No ale modernizacje są dla Rzymu, dla prowincji wolna kolej regionalna.