Hipnotyzująca wizualizacja ruchu pociągów w Polsce
Wczoraj zastanawialiśmy się jak wyglądałaby wizualizacja ruchu pociągów w dzień powszedni w Polsce. Poniżej wspaniała robota autorstwa @JarekPorzucekdict
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Wczoraj zastanawialiśmy się jak wyglądałaby wizualizacja ruchu pociągów w dzień powszedni w Polsce. Poniżej wspaniała robota autorstwa @JarekPorzucekdict
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Komentarze (32)
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https://www.techpedia.pl/app/public/files/15788.jpg
@Famine: Gdyby zrealizować plan konfederacji i NFZ podzielić na wojewódzkie kasy chorych to ciekawe ile by pociągnęły te 2? Po roku niewypłacalność?
Reszta kierunków jest obsłużona przez KM.
Zastanawia mnie, jak przy tak dużym ośrodku jak Warszawa, reszta po prostu zamiera.
Towarowe żyją swoim życiem, tam nie raz nie ma sztywnych rozkładów.
https://polskawruchu.pl/