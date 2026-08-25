Szybko poszło. Koniec zakazu używania fajerwerków w Krakowie
Urząd Miasta Krakowa nie wniósł skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w czerwcu unieważnił uchwałę wprowadzającą zakaz używania materiałów pirotechnicznych w przestrzeni publicznejenron
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
https://oko.press/fajerwerki-wielu-ludziom-bolesnie-przypomna-wojne-i-bombardowania
@PrezesBoss: A dlaczego nie od kota? Wychodzący też sra "na mieście".
@Indoctrine: psy kup na chodnikach? Czy fajerwerków? U mnie robią i to przyciąga tłumy plebsu, jak ja ¯\(ツ)/¯
Fajerwerki to nasza tradycja w sylwestra i lubimy to robić. Żaden obślizgły aparatczyk nie powinien w to się mieszać.