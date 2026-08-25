Linux ma już 35 lat. Zaczynał jako projekt studenta, dziś napędza ogromną część
35 lat temu Linus Torvalds ogłosił rozpoczęcie prac nad systemem, który miał być jedynie hobbystycznym projektem. Linux startował z około 10 tys. linii kodu. Dziś jego jądro liczy około 40 mln linii, a sam system stał się jednym z fundamentów światowej infrastruktury technologicznej.jestemjakijestem1212
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Komentarze (44)
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Problem jedyny, że poza powiedzmy powierzchniowo niewidocznym przypadkiem androida, dalej przegrywa jako daily driver dla mas i tutaj po prostu widać brak marketingu bo dla przeciętnego kowalskiego co ma w najlepszym przypadku laptopa do facebooka i youtuba, ewentualnie pracuje w officach to linux starcza na 100%.
Schody zaczynają się głównie dla
Szczególną pochwałą dla tego człowieka musi być to, że w przeciwieństwie do Henryka Forda wymyślił jak zrobić, by jego dzieło nie zostało zawłaszczone przez korporacje do złych celów.
Pisał hobbystycznie i pod procesor 386 ... kto wtedy mógł przewidzieć, że jego projekt zmieni świat?
GNU i Richard Stallman to było drugie 50% sukcesu.
xD
To co faktycznie jest w tym zabawne, że on sam nie wierzył w sukces - a jednak.
Poznaj Linuksa, naucz się jak coś uruchomić, szukaj na YT jak coś zainstalować, jak coś uruchomić.