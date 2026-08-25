Generalnie za jego wkład w obecną rzeczywistość powinni mu pomniki stawiać bo w zasadzie większość naszej elektronicznej rzeczywistości stoi na linuxie.



Problem jedyny, że poza powiedzmy powierzchniowo niewidocznym przypadkiem androida, dalej przegrywa jako daily driver dla mas i tutaj po prostu widać brak marketingu bo dla przeciętnego kowalskiego co ma w najlepszym przypadku laptopa do facebooka i youtuba, ewentualnie pracuje w officach to linux starcza na 100%.



Schody zaczynają się głównie dla Pokaż całość