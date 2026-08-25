IKEA zwolniła 250 osób. Znalezienie nowej pracy graniczy z cudem
Zwolnienia grupowe w zakładzie IKEA w Wielbarku dotknęły około 250 osób. Dla miejscowości, w której firma od lat jest największym pracodawcą, to poważny cios. "Na palcach dwóch rąk mogę policzyć osoby, które bez problemu znalazły od razu pracę" - przyznaje w rozmowie z "Faktem" była pracowniczka.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (70)
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A na drugim - też o to samo chodzi
Przeciez to sa wlasnie skutki dekarbonizacji. W miare postepu transformacji energetycznej przemysl sie zwija z Europy. A ze 'nie ma wegla' to jest klamstwo.
Komentarz usunięty przez autora
@jamajskikanion:
uwazasz, ze w wojewodzkim jest lepiej? xD
Na twoje miejsce czeka juz kolejka 10ciu innych. Oczywiscie, zawsze znajdzie sie robota w jakims Januszeksie za minimalna lub nawet mniej, ale przypominam, w wojewodzkim ceny mieszkan tez sa odpowiednio wyzsze, niezaleznie, czy wynajmujesz, czy kupujesz. Jedyna nadzieja jest wtedy, kiedy
@Mruczko_2137:
100 osob, to czeka na miejsce w kolejce do bycia w tej kolejce 10 juz gotowych do pracy :D
O to tylu zgineło.. a paru to dziedzictwo zdefraudowało...
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
Chyba zacznę drukować te artykuły żeby na rozmowach o pracę nikt nie zadawał mi durnych pytań ¯\(ツ)/¯
@f9JXBEArQ2H4TKl: