Nie każdy musi mieszkać w wojewódzkim. Można np mieszkać w powiatowym i z trwogą obserwować sytuację finansową jedynego pracodawcy w mieście

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uwazasz, ze w wojewodzkim jest lepiej? xDNa twoje miejsce czeka juz kolejka 10ciu innych. Oczywiscie, zawsze znajdzie sie robota w jakims Januszeksie za minimalna lub nawet mniej, ale przypominam, w wojewodzkim ceny mieszkan tez sa odpowiednio wyzsze, niezaleznie, czy wynajmujesz, czy kupujesz. Jedyna nadzieja jest wtedy, kiedy