[AFERA] Przewodniczący Rady powiatu chce cenzorować informacje o referendum lokalnym
Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskiego za pomocą sądu próbuje cenzurować kampanię referendalną i ograniczyć mieszkańcom dostęp do informacji. Powód? Władzy nie spodobało się jedno słowo na plakatach i banerach "starosta". Zamiast zająć się problemami, lokalny układ chwyta się kruczków prawnych.Gilgamesz69
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Komentarze (2)
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bo wie ile będzie miała pieniędzy na konice tego roku?
W oświadczeniu napisala na dzien 31.12.2026 55 550 tyś.
Kupa kasy, w przeciwieństwie do Jarka Czaja, on na koniec zeszlego roku miał zgromadzone 0 zł, nawet ćwierć euro nie