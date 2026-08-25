Ale to nie jest przypadkowe. To po to by nic nie zgłaszać i nie zawracać d--y.



To tak jak ze zgłoszeniem złego parkowania. Ty będziesz chodził na zeznania, znajomy chodził kilka razy (xDDD), a potem kierowca dostaje pouczenie. Po co? Po to, żebyś poczuł bezradność i doszedł do wniosku, że to nie ma sensu i już nic nie zgłaszał. Przecież do policji idą sebixy, co przed "rekrutacją" sami się ścigali w swoich przestrzelonych Pokaż całość