STOPCHAM: "Nigdy więcej nie wyślę policji żadnego nagrania"
PoMaGaMy I cHrOnIMy Póltora kanta za przejazd po chodniku i niezatrzymanie na stopie przy ucieczce od wariata.Przemasu
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PoMaGaMy I cHrOnIMy Póltora kanta za przejazd po chodniku i niezatrzymanie na stopie przy ucieczce od wariata.Przemasu
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Art. 506. [Sprzeciw, tryb i skutki wniesienia]
§ 1.
Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.
Facet padł ofiarą napaści, oddalił się jak tylko mógł - i nie stworzył przy tym żadnego zagrożenia, nawet dla napastnika. Podręcznikowy przykład "stanu wyższej konieczności". Zgłasza zdarzenie na organizację policyjnopodobną, przedstawia nagranie - a tam mu mówią że nie mają czasu zajmować się napaścią, ale
@jagoslau:
Nagranie oczywiście przycięte i puszczone od połowy, z wyłączonym dźwiękiem, co by głupie ludzie wiedzieli co mają myśleć...
Ktoś mnie wskazał jako sprawcę kolizji na osiedlu, a dokładniej to mój samochód - jeden z dwóch na "obcej" rejestracji na osiedlu. Wezwała mnie policja do stawiennictwa wraz z "oskarżonym pojazdem". Pani policjantka prowadząca sprawę usilnie starała się mnie przekonać do tego, że mogłem zarysować komuś auto i nie zauważyć. Robiąc oględziny mojego 23-letniego auta pytała o każdą rysę i zadrapanie, chociaż
@Skrinszoty_z_fejsbunia: Tutaj nie stawia się przecinka przed "że".
dobrze, ze za predkosc go jeszcze nie u-----i, bo pedzi jak wariat po strefie tempo 30...
To tak jak ze zgłoszeniem złego parkowania. Ty będziesz chodził na zeznania, znajomy chodził kilka razy (xDDD), a potem kierowca dostaje pouczenie. Po co? Po to, żebyś poczuł bezradność i doszedł do wniosku, że to nie ma sensu i już nic nie zgłaszał. Przecież do policji idą sebixy, co przed "rekrutacją" sami się ścigali w swoich przestrzelonych
@Schwarzfahrer: Weź mnie nie rozśmieszaj. W Niemczech i Austrii też się trafia taka patologia w policji.
@tomasz-aleksander-barania: Tutaj nie stawia się przecinka przed "że".