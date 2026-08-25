Prokuratura ma nagranie wypadku Huberta B. Mają być też filmy z szaleńczej jazdy
Śledczy zabezpieczyli monitoring kilku obiektów. Na filmach widać moment wypadku, w którym Hubert B. zabił w Krakowie rodzinę. Prokuratura zabezpieczyła również nagrania z innych miejsc gdzie Hubert B. przekraczał prędkość.Arivederczi
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Komentarze (44)
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Mógł jechać w grupie i sie popisywać, dziś padło na niego a za miesiąc kumpel zabije autem kogoś gdzie indziej
@eSUBA94: w punkt.
Taki Peretti zapi3rdalał wyłącznie w grupie i wiesz co?
Jeszcze z kostnicy nie odebrali ciała jak następnej nocy i kolejnych nocy jego koledzy (konkretnie oni) latali po okolicach Krakowa nadal jak p----y.
Miałem na myśli hiperbolę, że blisko prędkości dźwięku, czyli bardzo szybko, bo prędkość poddźwiękowa to równie dobrze może być normalna. Sorki, ale piecze mnie jak to czytam, musiałem się poprawić XD.
https://wykop.pl/link/8001737/petycja-wprowadzenia-do-polskiego-prawa-odrebnego-przestepstwa-zabojstwa-drogo
@oOobywatel:
nieumyslnie, to mozna spowodowac wypadek, jak sie chocby przestrzega ograniczen predkosci... jak sie swiadomie lamie przepisy drogowe, to trudno mowic o nieumyslnosci...
także tego
polaczki z a p i e r d a l a c z k i husaria j e b a n a
2+2=4
Jaki to ma zwiazek z tym calym wypadkiem? Cycaty jest po prostu becwalem i skutki sa oplakane.
Co maja do tego jakies pieczarki czy inne wysrywy na fb?
Zależy kto kłamie