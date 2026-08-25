Łeb całe życie przewalał skrzynki z pieczarkami z palety na paletę a jak wreszcie troche się poszczecilo że nie trzeba wyjebywac całej pensji na leasing tylko 3/4 to odkleiła się klepka w mózgu, wysralo się posta na fb o ciężkiej opłacalnej pracy gdy inni się boją ryzykować albo wolą imprezować itp i zaczęło się świrowanie GOLFEM XDD jakie to polskie. I nie piszczcie ze to golf er bo to dalej golf