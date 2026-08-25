Hity

tygodnia

Sony przypomina graczom: kupiona cyfrowo gra nie jest waszą własnością
Sony przypomina graczom: kupiona cyfrowo gra nie jest waszą własnością
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Trzy zakazy, pijany, 220 km/h. Prokurator wnioskował o areszt, sąd wypuścił.
Trzy zakazy, pijany, 220 km/h. Prokurator wnioskował o areszt, sąd wypuścił.
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Rok w areszcie za brak koncesji na fajerwerki. W celi z dzieciobójczyniami
Rok w areszcie za brak koncesji na fajerwerki. W celi z dzieciobójczyniami
1929
Demonstracja po wypadku w Krakowie
1873
Kryzys wizerunkowy Coca Coli
1925

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