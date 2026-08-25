Japońskie zamki są bardzo rozczarowujące, zewnątrz ładne ale w środku to pusta skorupa. Pomijając, że większość to repliki. W porównaniu do europejskich to bida. A już porównania do katedr to zupełnie nie wytrzymują, 5 poziomów skila niżej. Tak samo malarstwo czy rękodzieło. Japonia jest strasznie przereklamowana.