Japończycy ciągną 400-tonowy zamek na linach - w akcji 1800 wolontariuszy.
Niezwykła operacja w Japonii. Zabytkowy zamek Hirosaki ważący 400 ton jest przesuwany o ponad 70 metrów wyłącznie za pomocą siły ludzkich mięśni i lin. Konstrukcja musi zmienić położenie na czas naprawy fundamentów chroniących ją przed trzęsieniami ziemi.zat4ra
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Komentarze (24)
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Też ręcznie (kołowrotki), o 21 metrów. Waga - 15 razy tyle co ten zamek :)
Pół wieku temu odbył się obrót pałacu Lubomirskich w Warszawie
Co ten google translator
Ale nie w tę stronę…
@Anomalocaracid: Bez honorowego Sudoku się nie obejdzie ヽ(> _ <)ﾉ