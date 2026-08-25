że potrzebowali prawie trzech lat

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może tyle lat szukali trzech "niezależnych biegłych" co wydają odpowiedni wyrok (Z resztą moim zdaniem w przypadku takich zawodów chodzi nie tylko o poczytalność w momencie czynu ale po prostu o autorytet władzy. Jak zwykły urzędnik się nawali i sobie chodzi nago po mieście - kolegium za nieobyczajne jak cywilowi i sprawa zamknięta. Ale sędzia, prokurator