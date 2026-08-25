Nagi prokurator ze Świdnicy przed sądem dyscyplinarnym za nękanie kobiet
Prokurator Maciej W. z Świdnicy, który w 2021 roku spacerował nago po świdnickim osiedlu Zarzecze, stanie przed sądem dyscyplinarnym. Sprawa dotyczy nękania kobiet, w tym pracownicy sądu. Prokurator miał kobietom wysyłać swoje nagie zdjęcia i proponować naukę pływania na waleta.hopex
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Komentarze (34)
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Podstawą umorzenia było uznanie, że u obwinionego wystąpiło upojenie atypowe, które wyłączało jego poczytalność w chwili zdarzenia.
A później zdziwienie, że młodzi ludzie nie chcą bronić tego kraju.
może tyle lat szukali trzech "niezależnych biegłych" co wydają odpowiedni wyrok ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z resztą moim zdaniem w przypadku takich zawodów chodzi nie tylko o poczytalność w momencie czynu ale po prostu o autorytet władzy. Jak zwykły urzędnik się nawali i sobie chodzi nago po mieście - kolegium za nieobyczajne jak cywilowi i sprawa zamknięta. Ale sędzia, prokurator
Tak czy inaczej c---a mu zrobią.