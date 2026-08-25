gdzieś widziałem film z UK gdzie takie pojazdy rekwirowali dopóki nie przedstawi się dokumentów legalnej rejestracji, a że tego się nie da zrobić = przepadek po x tygodniach



kasa leży na ulicy, dlaczego w tym kraju musi najpierw ktoś zginąć zanim się zabiorą za cokolwiek? jedzie radiowóz wzdłuż ścieżki rowerowej - od razu widać kto na elektryku jedzie bez pedałowania. Ci wszyscy ubereatowcy na elektrycznych "rowerach", przecież to waży ze 30-40kg, a Pokaż całość