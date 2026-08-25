Mandaty na kwotę 81 tys. zł. Dwie noce kontroli hulajnóg elektrycznych w Warszaw
Ponad 81 tysięcy złotych tyle wyniosła łączna kwota mandatów po zaledwie dwóch nocach policyjnych kontroli na ulicach...konkarne
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Ponad 81 tysięcy złotych tyle wyniosła łączna kwota mandatów po zaledwie dwóch nocach policyjnych kontroli na ulicach...konkarne
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Komentarze (30)
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@g-c-m: a pewnie, zabierac to, zabezpieczac, wydawac potem.... za duzo zachodu, 3x wiekszy mandat rodzicon i niech sie sami martwia
@tutajsiemylisz: niech będzie albo dla wszystkich albo dla nikogo, teraz jest zamordyzm dla kierowców samochodów, motocykli, ciężarówek i autobusów i kompletna anarchia dla guwniaków na elektrycznych motocyklach udających hulajnogi
kasa leży na ulicy, dlaczego w tym kraju musi najpierw ktoś zginąć zanim się zabiorą za cokolwiek? jedzie radiowóz wzdłuż ścieżki rowerowej - od razu widać kto na elektryku jedzie bez pedałowania. Ci wszyscy ubereatowcy na elektrycznych "rowerach", przecież to waży ze 30-40kg, a
@zbyhu1: Prosta odpowiedź jest taka że najważniejsze to ogarnąć puszkarzy. W te wakacje zginęło dwóch na hulajnogach i na dodatek z winy kierowców
Ale na Areczkach różnego wieku sobie odbije i pokaże jakie jest surowe.
To państwo może się szmacić, relatywizować prawo i mataczyć w sprawach uprzywilejowanych. Tylko potem musi na szarakach udawać jakie jest surowe. Wtedy du*a lex sed lex.
Poczuli kre… znaczy pieniądze
To teraz psiarze!