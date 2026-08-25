Valve Steam Controller z chorą ceną w Media Expert
Media Expert serwuje nam dzisiaj scalping. Zamiast 419zł, u nich 1399,99złcreeper_88
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Media Expert serwuje nam dzisiaj scalping. Zamiast 419zł, u nich 1399,99złcreeper_88
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Komentarze (37)
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Co do żyroskopu ok to może być jakiś argument. Chociaż jak
https://wykop.pl/wpis/87346099/ale-d------e-to-gta-vi-tak-mi-siadlo-po-leakach-ze#298851953
Serio co daje ten preorder? Kiedyś dawali plakaty