Trzy zakazy, pijany, 220 km/h. Prokurator wnioskował o areszt, sąd wypuścił.
Posiadał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, do tego jechał pijany i próbował uciekać przed policją, pędząc przy tym 220 km/h. Zatrzymano go dopiero dzięki policyjnej blokadzie. Prokuratura wystąpiła o areszt, to sąd pierwszej instancji wypuścił. Pirat zniknął.macz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
@mkarweta:
@motonita: Po prostu jak przy pijanych zabranie i sprzedaż przez państwo. Do tego publiczna baza gdzie można sprawdzić (np. po PESEL) czy ktoś ma zakaz żeby potem nie było płaczu jak komuś auto zabiorą bo on tylko pożyczył kumplowi.