Ostatnio zauważam, że wiele takich spraw ma jeden wspólny mianownik. To, że sąd kogoś takiego wypuścił na wolność, właściwie nie wiadomo czemu. To nie jest tak, ze nikt nie zauważył, nikt nie zgłaszał, wszyscy mieli gdzieś. Przeważnie gdzieś tam kiedyś ktoś zauważył i zadziałał, ale sędzia wypuścił takiego typa, albo zwrócił dzieci do domu w którym były ewidentnie krzywdzone. Może to właśnie od sądownictwa powinniśmy zacząć próby naprawiania instytucji aby do takich Pokaż całość