Fakt że się nie rozliczył jest znaczący i nie należy go ignorować, wiele firm niemieckich rozliczyło się z przeszłością i jej nie zakłamuje (np. BMW w swoim muzeum ma wystawę poświęconą przymusowej pracy niewolników w czasie wojny). To nie zmienia jednak faktu, że te majątki nie zapewniły niemieckim firmom żadnego prosperity po wojnie - Niemcy były totalnie zniszczonym bankrutem z hiperinflacją i w-----------m tynku ze ścian. Z czarnej d--y wyciągnęli ich Amerykanie Pokaż całość