Nie żyje najbogatszy Niemiec. Dorobił się na kradzieżach mienia podczas WWII
Zmarł jeden z najbogatszych Niemców. Klaus-Michael Kühne ( 89 l.) pozostawił po sobie nie tylko majątek szacowany na dziesiątki miliardów euro, ale także nierozliczoną mroczną historię odziedziczonej po przodkach firmy, która swoja prosperitę zbudowała na grabieżach i ludobójstwie.Lokator87
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Komentarze (47)
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Dziedziczenie to najlepszy sposób na pranie brudnych, w tym krwawych pieniędzy.
@JoBackManhorse: typowe "nie znam się, ale się wypowiem" w pigułce - esencja wykopu ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
1. to akurat on był tym dziedziczącym,
Miał 8 lat gdy zakończyła się wojna. Kradł w tak młodym wieku?
Jego przodkowie kradli, on pomnożył fortunę wykorzystując te ukradzione pieniądze. W tytule powinno być "dorobił się na kradzionym mieniu" a nie na "kradzieżach". Ale reszta się zgadza.
Swoją drogą, żebyście tak o semantykę się czepiali, gdy sprawa dotyczy Polaków...
To zabawne, jak ktoś na wykopie uderzy w niemców, ile "nożyć" się nagle odzywa w ich obronie.
Prędzej to pasuje