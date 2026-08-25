Omijanie na przejściu i agresja po zwróceniu uwagi
Patus dostał gazem, ale nagrywający wymiękł.LudzieToDebile
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Patus dostał gazem, ale nagrywający wymiękł.LudzieToDebile
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (73)
najlepsze
@rockin, @zagubionychromosom, @typ53B, @piotr-opolskie
Patusiarzy takich jak ten typ piętnujemy tutaj. Taka tradycja.
Fajne społeczeństwo mamy, takie które zawsze broni patoli.
@NocnyFuriat: jaki nieprawidłowy manewr wykonał nagrywający?
Mylenie liter, np. z/ż, l/ł == analfabeta