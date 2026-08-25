Jeżeli patus na sam twój widok nie wycofa się z konfrontacji, tylko będzie ją eskalował, to znaczy, że nie nadajesz się do roli sumienia narodu. Zwrócisz uwagę, a z ciebie sama skóra i kości, to nawet jak wygrasz starcie psikając patoli gazem po mordzie, to i tak przy pierwszej nadarzającej się okazji taki typ zrobi wszystko, żeby zniszczyć ciebie i twoje życie, ale tym razem to on będzie lepiej przygotowany. Musisz mieć Pokaż całość