Francuski festiwal fotografii sportowej w Deauville usunął z wystawy...
to zdjęcie pochodzące z Gazy. Zdjęcie autorstwa palestyńskiego fotoreportera Jehada Alshrafiego z Associated Press pokazuje piłkarzy grających w Gazie na niewielkim boisku otoczonym zrujnowanymi budynkami.Tired_
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Komentarze (13)
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https://youtu.be/NlmXRNEDWiY
Na obecnym porządku międzynarodowym zyskują najwięcej nie mocarstwa (USA zawsze da sobie radę) a państwa jak my - za słabe by samemu coś wywalczyć, na tyle silne i bogate, że szkoda to tracić.
Producentow uzbrojenia jest więcej niż jeden.
Kolejna sprawa, że Izrael do swoich, choćby najmniejszych, interesów podchodzi tak, że depcze wszelkie
Trochę nie rozumiem.
Zdjęcia pokazują świetnie odżywionych profesjonalnych sportowców którym niczego raczej nie brakuje...
Jeśli ktoś przedstawia obraz powszechnego, ciężkiego wyniszczenia całej populacji, a następnie pokazuje grupę młodych mężczyzn w bardzo dobrej kondycji fizycznej uprawiających sport, to naturalne jest pytanie i ja je stawiam.
Jak dokładnie te dwa obrazy
@ZionOfel: Widać już dawno założyli że nie ma sensu odbudowywać bo i tak IDF zburzy od widzi misia,
łap w temacie sportu