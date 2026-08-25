Skąd wśród tak bardzo zagłodzonego narodu w dodatku odciętego od wody pitnej tyle energii, by biegać w upale 90 minut za skórzaną piłką?

Trochę nie rozumiem.

Zdjęcia pokazują świetnie odżywionych profesjonalnych sportowców którym niczego raczej nie brakuje...



Jeśli ktoś przedstawia obraz powszechnego, ciężkiego wyniszczenia całej populacji, a następnie pokazuje grupę młodych mężczyzn w bardzo dobrej kondycji fizycznej uprawiających sport, to naturalne jest pytanie i ja je stawiam.

Jak dokładnie te dwa obrazy Pokaż całość