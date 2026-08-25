Pijany lekarz miał 1,3 promila i pełnił dyżur na SOR. Śledztwo zostało umorzone.
Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące lekarza, który w styczniu 2025 roku pełnił dyżur na SOR szpitala Latawiec w Świdnicy, będąc pod wpływem alkoholu. Miał 1,3 promila. Zespół biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej orzekł, że nie nastąpiło narażenie pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo.dogma
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Komentarze (19)
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Jak ludziom to tłumaczyłem w trakcie najazdu kacapii na Ukrainę, że my tak wcale od nich daleko nie jesteśmy, to się że mnie śmiali, że ja przecież nic nie wiem bo my w UE jesteśmy i w NATO a w ogóle to my bardziej na zachodzie.
@MagicznyMariusz: rosja jest dziewiąta gospodarką świata, byczku
W przypadku Areczka będzie mantra, że to sąd oceni, nie można przesądzić, liczy się praworządność, to skomplikowane. A dyspozycyjny sędzia nawet nie zainteresuje się aktami tylko cyk, wyroczek skazujący.
- pijany kitel NIE naraża pacjentów z art. 160 kk - cyk, umorzenie. [0] [1] [2]
- ALE pijane pielęgniarki
W Czeciej RP nie ma bardziej zeszmaconego zawodu niż prawnicy. Jeszcze kanalie będą pouczały, że jest dobrze (na papierze) i czegoś nie rozumiesz.
A w kołchozach za somo pojawienie się pijanym na dramie zakładu już zwalniają
ale henia z budowy wyjebio jak cos wydmucha :P
NO CO, PRZECIEŻ W NORMIE!
Ja w mojej pracy nie mam możliwości narażenia niczyjego życia na niebezpieczeństwo, nawet gdybym miał 4 promile. Czy w takim razie mogę pracować n------y?