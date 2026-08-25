Coraz sprytniejsze te wyłudzenia danych osobowych...



Większość postulatów z petycji już dawno spełniona, a porównanie z Francją jeszcze śmieszniejsze, takie bazujące na jakimś post-PRL kompleksie "zachodu".



We Francji w 2025 roku zginęło 3515 osób przy 69 mln populacji (51 ofiar na milion),

w Polsce 1660 na 37.3mln a więc 44.5 ofiary na milion. Pokaż całość