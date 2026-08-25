Petycja: Wprowadzenia do polskiego prawa odrębnego przestępstwa zabójstwa drogo
Zwracamy się z petycją o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia do polskiego Kodeksu karnego odrębnego typu przestępstwa, który można określić mianem zabójstwa drogowego.ElementalX7
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Komentarze (25)
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Większość postulatów z petycji już dawno spełniona, a porównanie z Francją jeszcze śmieszniejsze, takie bazujące na jakimś post-PRL kompleksie "zachodu".
We Francji w 2025 roku zginęło 3515 osób przy 69 mln populacji (51 ofiar na milion),
w Polsce 1660 na 37.3mln a więc 44.5 ofiary na milion.
Dużo jest do zrobienia, zlikwidowanie znakozy i debilnych ograniczeń powinna się zdarzyć już dawno temu bo znaki straciły na znaczeniu ze
Skrzyżowanie artykułu z Onetu i jakichś zbędnych wynurzeń, bez ładu i składu...
Od 6 lipca 2024 roku – system stał się obowiązkowy dla wszystkich nowo rejestrowanych samochodów osobowych
Od 6 lipca 2022 roku – czarna skrzynka (EDR) musiała znajdować się we wszystkich nowo homologowanych modelach samochodów
Amerykańce i produkowane na rynek amerykański od 2014 100%, ale często już byłu montowane od 2006.
Europejskie marki premium 2010–2022 (ok. 50–70% z EDR),
Japończyki
bo w najgorszym wypadku 8 lat
Celowe działanie w celu obniżenia BRD na ulicach. Kara - od miesiąca do 5 lat pozbawienia biernego prawa wyborczego.
W Krakowie pierwsi oskarżeni - Auto-Kracik - komisarz, Hoffman - kandydat, ten od referendum.