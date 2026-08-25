Liczba bezrobotnych w Polsce wzrosła w lipcu 2026 r. do 906,4 tys. osób. To o 0,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 9,1 proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie pracodawcy zgłosili do urzędów znacznie mniej ofert, a zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło.