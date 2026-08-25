Bezrobotnych jest o 9,1 proc. więcej niż przed rokiem. To już 906 tys. osób
Liczba bezrobotnych w Polsce wzrosła w lipcu 2026 r. do 906,4 tys. osób. To o 0,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 9,1 proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie pracodawcy zgłosili do urzędów znacznie mniej ofert, a zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło.Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
Komentarze (92)
najlepsze
mnóstwo jest takich januszeksów, wolą ciąć koszty na ludziach i później wszyscy cierpią
@FuzzyWuzzy_: jak się zamknie granice dla imigrantów zarobkowch to i wymagania się zmienią; liczę, że kosztem nowego mercedesa co półtora roku a nie co pół ( ͡° ͜ʖ ͡°)
9:30
Przymusu nie ma ale z hindusa jest większy zysk
To co, za rok głosujemy znowu na bandę czworga?
Mentzen zawodowo pomaga przedsiębiorcom aby mieli mniejsze koszty.
Naprawde myslisz, że wymusi na nich aby mieli większe?
Sugerujesz, że znowu mamy zagłosować na partie, które już nie raz pokazały, że nic dobrego nie zrobią + zawsze wykręcały dużo dużych afer?
@adrianna-: tylko widząc jakie standardy tacy "fachowcy" wprowadzają za granicą w różnych branżach, wliczać w to medycynę, to ja jednak podziękowałbyn za usługi, nawet jeśli byłyby znacznie tańsze.