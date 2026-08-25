Dodałem kiedyś opinie na znanym lekarzu i pomyślałem, że sprawdzę czy terapeutka nadal praktykuje oraz czy moja opinia nadal jest widoczna. Wklepuję jej dane w Google, a tam ku mojemu zdziwieniu ocena 5.0 na 99 ocen. Wchodzę na znanego lekarza, widzę 5 gwiazdek na 99 ocen. Wchodzę głębiej w opinie, filtruję po negatywnych i widzę tam 13 negatywnych opinii z ocenami 1–2 gwiazdki. Zatem jakim cudem na stronie głównej i w wynikach wyszukiwania Google wyświetla się ocena 5.0? To jest jawna manipulacja. Ludzie, którzy szukają pomocy, mogą łatwo przeoczyć masę negatywnych opinii, widząc ocenę 5.0 i na początku same opinie pozytywne (niestety, ja byłem jedną z takich osób).