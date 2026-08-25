Wpadłem na artykuł na głównej, który przypomniał mi o moich przykrych doświadczeniach z pewną terapeutką.
Dodałem kiedyś opinie na znanym lekarzu i pomyślałem, że sprawdzę czy terapeutka nadal praktykuje oraz czy moja opinia nadal jest widoczna. Wklepuję jej dane w Google, a tam ku mojemu zdziwieniu ocena 5.0 na 99 ocen. Wchodzę na znanego lekarza, widzę 5 gwiazdek na 99 ocen. Wchodzę głębiej w opinie, filtruję po negatywnych i widzę tam 13 negatywnych opinii z ocenami 1–2 gwiazdki. Zatem jakim cudem na stronie głównej i w wynikach wyszukiwania Google wyświetla się ocena 5.0? To jest jawna manipulacja. Ludzie, którzy szukają pomocy, mogą łatwo przeoczyć masę negatywnych opinii, widząc ocenę 5.0 i na początku same opinie pozytywne (niestety, ja byłem jedną z takich osób).
Link do profilu psycholog z filtrem po negatywnych opiniach: https://www.znanylekarz.pl/anna-soda/psycholog-psychoterapeuta/krakow?filter%5Btype%5D=negatywne#profile-reviews
Tak to wygląda w Google:
Tak to wygląda na ZnanymLekarzu:
A tutaj masa negatywnych opini, które w ogóle nie wpływają na ocenę ogólną:
Komentarze (41)
najlepsze
ich wagi:
0–12 miesięcy: 1,00
12–24 miesiące: 0,80
24–36 miesięcy: 0,60
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