Ogromne cięcia etatów w Volkswagenie? Sytuacja jest gorsza niż krytyczna
Ze świata: nawet 50 tys. osób może stracić pracę. Volkswagen zmaga się z nadwyżką mocy produkcyjnych w Europie, którą Blume określił na około 500 tys. samochodów rocznie. Jednocześnie koszty ogólne koncernu pozostają o ponad 30 proc. wyższe niż w porównywalnych firmach.portal_przemyslowy
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Komentarze (64)
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@Karol12341234: Jak wylobbowali tak mają.
Niemiec na taśmie zarabia 30/h a Chińczyk ile? 5€? 7€?
To się nie dziwcie, że europejskie produkty są drogie skoro mamy drogiego pracownika, drogą energię, wysokie podatki (bo każdy chce zarabiać c--j wie ile, bo z podatków trzeba utrzymywać nierobów na socjalu)
Wtedy będziecie mieć wszyscy odpowiedź dlaczego Europa upada (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@extraordinary_seaman: po prostu niektórzy marzą o lepszych rzeczach
Jeśli nie potrafią się utrzymać na powierzchni bez dopłat i karnych ceł na produkty konkurencji... Niech giną
Jak to mówią ekonomiści - rynek nie lubi próżni i kapitał nie ma narodowości.
Podobno projekt golfa GTI to byla swego rodzaju samowolka bez wiedzy kierownictwa. nie wyobrazam sobie teraz analogicznej sytuacji w dzisiejszym swiecie bo ci ludzie zwyczajnie robia absolutne minimum