Coś tam grubo nie ogarniają - po urealnieniu cen taigo które było w automacie za 70k nowe w tym roku, a nawet za 82k teraz (swoją drogą brak opcji na tempomat w aucie xd) ludzie rzucili się na to i zamówienia z kwietnia nie będą zrealizowane do końca roku. Ludzie rezygnują bo podobno nie ma gwarancji ceny. Zaraz się okaże że i rok będą czekać